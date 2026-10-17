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Adıyaman Çelikhan'da 500 kişilik Merkez Camisi'nin birinci kat temeli atıldı

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Adıyaman Çelikhan'da 500 kişilik Merkez Camisi'nin birinci kat temeli atıldı
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde inşası süren Merkez Camisi'nin birinci kat temelinin atıldığı bildirildi. 700 metrekarelik alanda inşa edilen ve 500 kişilik cemaate hizmet vermesi planlanan caminin yaklaşık 50 milyon liraya mal olması öngörülüyor.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yapımına ağustos ayında başlanan Merkez Camisi'nin birinci kat temelinin atıldığı bildirildi.

İlçe merkezi Cami Mahallesi'nde, hastane yolu üzerinde 700 metrekarelik alanda inşa edilen caminin 500 kişilik cemaate hizmet vermesi planlanıyor.

İlçe Müftüsü İsmail Çelik'in girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle yapımı sürdürülen caminin inşaat çalışmalarına devam ediliyor.

Müftü Çelik, yazılı açıklamasında, hayırseverlerin katkılarıyla ilçenin önemli bir ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Caminin yaklaşık 50 milyon liraya mal olmasının öngörüldüğünü aktaran Çelik, yapıda 66 ton demir ve 650 metreküp beton kullanılacağını, şu ana kadar yaklaşık 5,5 milyon lira harcama yapıldığını kaydetti.

Kaynak: AA
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