Adil Kılıçdaroğlu, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti

Adil Kılıçdaroğlu, Kalp Krizinden Hayatını Kaybetti
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Cenazesi, Burhaniye ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalp krizinden hayatını kaybeden ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu (76), Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde toprağa verildi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde yaşayan ve site yöneticisi olan ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, bir komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından sonra döndüğü evinde rahatsızlandı. İstifra eden 4 çocuk babası Kılıçdaroğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada kalp krizi geçirdiği belirlenen Adil Kılıçdaroğlu, kurtarılamadı.

Adil Kılıçdaroğlu için bugün Burhaniye Cemevi'nde tören düzenlendi. Törene, Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP'nin eski ve mevcut bazı milletvekilleri, aile fertleri, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazede, dualar okundu. Törenin ardından Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi Burhaniye ilçesi Geriş Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazede Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları büyük üzüntü yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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