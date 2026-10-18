Adapazarı'nda eski komşu kavgasında 35 yaşındaki Hakan Turak tabancayla öldürüldü

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, eski komşuların kavgasında tabancayla vurulan Hakan Turak (35), hayatını kaybetti. Polis ekipleri, şüpheli Selim T.'yi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde, Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Hakan Turak ile eski üst komşusu Selim T. arasında daha önce tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından evini boşaltan Turak, kalan eşyalarını almak için eski ikametine geldi. Burada, bu sabah, ikili arasında yeniden çıkan tartışma, büyüyüp kavgaya dönüştü. Selim T., Hakan Turak'a tabancayla ateş açtı. Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden Turak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından Turak, hastaneye kaldırıldı. Hakan Turak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli Selim T. ise polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı