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Adana Seyhan'da zorla bagaja konan kişi kaçırıldı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi

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Adana Seyhan'da zorla bagaja konan kişi kaçırıldı, o anlar cep telefonuyla kaydedildi
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Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir kişi, kimliği belirlenemeyen bir grup tarafından zorla otomobil bagajına konularak kaçırıldı. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken polis, kaçırılan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

ADANA, – ADANA'da bir kişi, henüz kimliği belirlenemeyen grup tarafından zorla otomobilin bagajına konularak kaçırıldı. Olay anı çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştıkları kişiyi darp ederek zorla otomobilin bagajına koydu. Şüpheliler, ardından otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çevredeki bir vatandaş ise yaşanan anları cep telefonu kamerasıyla anbean kaydetti. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve kaçırılan kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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