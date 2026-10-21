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Adana Seyhan'da 16 yaşındaki çocuğu vurup ağır yaralayan firari şüpheli yakalandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 Ekim'de 16 yaşındaki çocuğu tabancayla ağır yaralayan firari şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, yaralı çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğu tabancayla vurarak ağır yaralayan firari şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 19 Ekim'de Dağlıoğlu Mahallesi'nde babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nu tabancayla vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının Gökçeler Mahallesi yakınında olduğunu tespit etti.

Bölgeye giden ekipler, düzenledikleri operasyonla A.E'yi (17) yakaladı.

Zanlı, işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Amatör kulüpte futbol oynayan Musaoğlu'nun Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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