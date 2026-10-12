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Adana Sarıçam'da DEAŞ zanlısı jandarma operasyonuyla gözaltına alındı

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Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan şüphelinin Sarıçam ilçesinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyonla yakaladığı zanlıyı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.

Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir şüphelinin Sarıçam ilçesinde olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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