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Adana Kozan'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, sürücüsü kaçtı, 2 kişi yaralandı

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Adana Kozan'da otomobil elektrikli bisiklete çarptı, sürücüsü kaçtı, 2 kişi yaralandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde saat 21.00 sıralarında otomobilin çarptığı elektrikli bisikletteki 2 kişi yaralandı; otomobil sürücüsü kaçtı. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis soruşturma başlattı.

ADANA'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Burak G. (19) ve arkasında bulunan Batuhan G. yaralandı. Otomobil sürücüsünün durmayarak kaçtığı kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta meydana geldi. Burak G.'nin kullandığı elektrikli bisiklete, karşı yönden gelen sürücüsünün ismi ve plakası henüz tespit edilemeyen otomobil çarptı. Devrilen elektrikli bisikletin sürücü Burak G. ile arkasında bulunan Batuhan G. yola savruldu. Otomobil sürücüsü ise kazanın ardından durmayarak kaçtı. Bu anlar, bir binanın güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polise ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak G. ve beraberindeki Batuhan G., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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