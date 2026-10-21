Kozan'da arkadaşlık teklifini reddeden 22 yaşındaki Sevda av tüfeğiyle öldürüldü! Şüpheliyi orada yemek yiyen sivil polis yakaladı

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ADANA'nın Kozan ilçesinde Sevda Dinler (22), arkadaşlık teklifini reddettiği G.F. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

MESİRE ALANINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde ilçedeki Dağılcak Mesire Alanı'nda meydana geldi. G.F., arkadaşlık teklifini reddeden Sevda Dinler ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışmada G.F., yanında getirdiği av tüfeğiyle Dinler'e ateş etti. Dinler, kanlar içinde yere yığıldı.

YEMEK YİYEN SİVİL POLİS YAKALADI

Bu sırada mesire alanında yemek yiyen bir sivil polis memuru, müdahale ederek G.F.'yi yakaladı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Dinler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sevda Dinler'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan G.F., Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı