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Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

Adana'nın Feke ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
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Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, 88 personel, 2 uçak, 3 helikopter ve 9 arazözün müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Adana'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Belenköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 88 personel ile 2 uçak, 3 söndürme helikopteri, 9 arazöz ve 3 su ikmal aracı sevk edildi.

İtfaiyenin de destek verdiği ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Aygören
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