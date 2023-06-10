Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen genç ölü bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen 18 yaşlarındaki bir genç, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Cesedi bir gün sonra sulama kanalında bulundu.

ADANA'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen 18 yaşlarındaki erkeğin, cesedi bulundu.

Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 18 yaşlarındaki bir erkeğin, tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiğini gören vatandaşlar, yardıma koştu. Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı. Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Genci kanala iten şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüren polis ekipleri, güvelik kameralarını incelemeye aldı.