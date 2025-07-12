Adana'da Seyhan Nehri'nde Kaybolan Uzman Çavuş için Arama Çalışması Başlatıldı
İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'ne giren Musa Çal'ın kaybolması üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çal'ın izinde memleketine geldiği öğrenildi.
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan kişi için arama çalışması başlatıldı.
Otluk mevkisinden Seyhan Nehri'ne giren Musa Çal, bir süre sonra gözden kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler nehir ve etrafında arama çalışması başlattı.
Çal'ın uzman çavuş olduğu ve izinde memleketine geldiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel