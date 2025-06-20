Adana'da Patenli Genç Kamyonetin Arkasına Tutunarak İlerledi
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir genç, kamyonetin arkasına tutunarak paten kaydı. O anlar başka bir sürücü tarafından kaydedildi ve görüntüler sosyal medyada ilgi gördü.
ADANA'da, patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.
Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda patenli genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. O anlar ise başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, arkadan gelen diğer araç sürücülerinin selektör yaptığı, kamyonet sürücüsünün ise aracını yolun sağına çektiği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel