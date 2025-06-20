Adana'da Patenli Genç Kamyonetin Arkasına Tutunarak İlerledi

ADANA'da, patenli gencin kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyişi kameraya yansıdı.

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda patenli genç, kamyonetin kasasına tutunarak ilerledi. O anlar ise başka bir araçtaki kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüde, arkadan gelen diğer araç sürücülerinin selektör yaptığı, kamyonet sürücüsünün ise aracını yolun sağına çektiği görüldü.