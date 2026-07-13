Adana'da drenaj kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde drenaj kanalına devrilen otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti, baba ile kızı yaralandı.

Özler Mahallesi'nde Makbule Topal'ın kullandığı otomobil kontrolden çıkarak drenaj kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Makbule, oğlu Mehmet, kocası Dursun Topal ve henüz ismi öğrenilemeyen kızına olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Daha sonra ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Makbule ve oğlu Mehmet Topal müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Anne ile oğlunun cenazeleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yaralı baba ve kızın tedavisi sürüyor.