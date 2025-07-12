Adana'da Kaybolan Uzman Çavuşun Cansız Bedenine Ulaşıldı

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İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan Musa Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı. Jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri arama çalışmaları yürüttü.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde Seyhan Nehri'nde kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Otluk mevkisinden Seyhan Nehri'ne giren Musa Çal, bir süre sonra gözden kayboldu.

İhbar üzerine bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler nehir ve etrafında arama çalışması başlattı.

Çalışma sonucunda Çal'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Çal'ın uzman çavuş olduğu ve izinde memleketine geldiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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