Adana'da İtfaiye Ekipleri Nehirde Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı
Adana'nın Seyhan Nehri'ne düşen bir kedi, itfaiye ekipleri tarafından halat yardımıyla kurtarıldı. Vatandaşların ihbarıyla harekete geçen ekipler, kediyi güvenli bir şekilde kurtardı.
Adana'da Seyhan Nehri'ne düşen kedi, itfaiye personelince kurtarıldı.
Seyhan Nehri'nin Mestanzade mevkisinde suya düşen kedi, köprünün alt kısmında mahsur kaldı.
Kediyi gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Halat yardımıyla nehre inen itfaiye eri, kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel