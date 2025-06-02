Adana'da İş Kazası: Makine Mühendisi Hayatını Kaybetti

Adana'da İş Kazası: Makine Mühendisi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesindeki güneş enerjisi sistemleri üreten tesisimde meydana gelen iş kazasında, makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde güneş enerjisi sistemleri üreten tesiste çalışırken sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet ettiği makine mühendisi Ahmet Bingöl (28) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Kozan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren güneş enerjisi sistemleri üreten bir tesiste meydana geldi. Tesiste çalışan makine mühendisi Ahmet Bingöl, sac kesimi sırasında kopan parçanın karnına isabet etmesiyle ağır yaralandı. İş yerindeki arkadaşları tarafından araçla Kozan Devlet Hastanesi'ne götürülen Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Bingöl, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ahmet Bingöl'ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Yaşanan iş kazasıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu nasıl anne! Çocuğunu dövdü, bağırdı, ısırdı

Bu nasıl anne! Çocuğuna yaptıkları kan dondurdu
Oktay Kaynarca'dan soruyu bilemeyen yarışmacıya: Al şimdi eve götür

Yarışmacı kolay soruda elendi, Oktay Kaynarca kendini tutamadı
Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka gelecek sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonunu tahmin etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Teknede öpücük yağmuru! Icardi ile Suárez aşk tazeledi

Teknede aşka gelen Icardi, olayı bir hayli abarttı
Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının önünde darp etti

Kasa sırasında tartıştığı kadını kızının gözü önünde tekme tokat dövdü
Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi

Görenler gözlerine inanamadı! Arda Güler'in fiziği büyüledi
Demet Akalın'ın acı günü!

Evinde atak geçirdi! Demet Akalın'ı derinden sarsan kayıp
Altın fiyatları kızışan Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselişe geçti

Altın fiyatlarında savaş etkisi! Fiyatlar uçuşa geçti
Ukrayna'nın Rusya'nın kalbine yaptığı saldırılarda hasarın boyutu çok büyük

Rusya'nın kalbine yapılan saldırılarda hasarın boyutu çok büyük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.