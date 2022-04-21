Adana'da ilkokul öğrencileri gölete yavru balık bıraktı

ADANA (AA) - Adana'da ilkokul öğrencileri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında gölete yavru balık saldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında "Minik eller balıklandırıyor" etkinliği düzenledi.

Beyceli İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Sazan Üretim Merkezi'nde yetiştirilen yaklaşık 2 bin sazan yavrusunu Kılıçlı Göleti'ne bıraktı.

Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erol Satıcı, etkinlikte, 2022 yılının Uluslararası Geleneksel Balıkçılık ve Yetiştiricilik yılı ilan edildiğini söyledi.

Bu kapsamda çeşitli programlar hazırladıklarını belirten Satıcı, "Bu programlar içerisinde göle balık atma etkinliğinin de kutlanmasını istedik. 23 Nisan kapsamında çocuklarla göle balık saldık." diye konuştu.

Çocuklar etkinlikte eğlenceli vakit geçirdi

Öğrencilerden Azra Duru, göle balık saldıklarını ve eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade ederek, "Çok eğlendik. Yakından ilk defa balık gördüm, güzel bir duyguydu." dedi.

Hayrunisa Tekin de çok eğlendiklerini anlatarak, "Yavru balıkları gölete bıraktık. Çok eğlenceli bir şey. İlk defa yavru balık görüyorum. Mükemmel bir duyguydu. Herkesin görmesi gerekiyor. Balıkları çok severim. Hayvanları çok sevdiğim için onları bırakırken çok güzel bir duygu hissettim." ifadelerini kullandı.