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Adana Çukurova'da trafik tartışması sopalı saldırıya dönüştü, polis H.A.'yı arıyor

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Adana Çukurova'da trafik tartışması sopalı saldırıya dönüştü, polis H.A.'yı arıyor
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Adana Çukurova Beyazevler'de trafik tartışmasında H.A., U.G.'ye sopayla saldırdı. H.A.'nın U.G.'yi Turgut Özal Bulvarı'nda bir işletme önünde takip edip yeniden kavga etmesi kameraya yansırken, U.G. şikayetçi oldu ve polis H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da H.A., trafikte tartıştığı U.G.'ye sopayla saldırdı. Olayın ardından U.G.'yi takip eden H.A., bir işletmenin önünde yeniden kavga etti. Saldırı ve kavga anları güvenlik kamerasına yansırken, U.G., saldırgan H.A. hakkında karakola giderek şikayetçi oldu.

Merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde, H.A. ile U.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine araçlarından inen taraflardan H.A., sopayla U.G.'ye saldırdı. Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Saldırı anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kavganın ardından H.A., U.G.'yi takip ederek Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir işletmenin önünde yeniden karşısına çıktı. İkili arasında devam eden tartışma yeniden kavgaya dönüştü ve taraflar birbirlerine saldırdı. O anlar işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Çıkan arbedenin ardından U.G., polis karakoluna giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, H.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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