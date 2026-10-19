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Adana Çukurova'da belediyedeki ihale soruşturmasında 4 yüklenicinin işlemleri sürüyor

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Adana Çukurova'da belediyedeki ihale soruşturmasında 4 yüklenicinin işlemleri sürüyor
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Çukurova Belediyesi'nde operasyon düzenlendi; ihalede usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Şüpheliler arasında belediyeden iş alan 4 yüklenici ve başkanın bir akrabası var; jandarma komutanlığındaki işlemler sürüyor.

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldığı iddia edildi. Aralarında belediyeden iş alan 4 yüklenici, mevcut belediye başkanının bir akrabası ve fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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