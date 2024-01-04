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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Anadolu Adliyesini Ziyaret Etti

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesini ziyaret etti. Tunç, Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile görüşerek hakim ve savcılarla toplantı yaptı.

ADALET Bakanı Yılmaz Tunç Anadolu Adliyesini ziyaret etti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar ile görüşen Tunç, hakim ve savcılarla toplantı yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine ziyaret etti. Bakan Tunç'u Başsavcı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcı vekilleri karşıladı. Hakim ve savcılarla bir araya gelen Tunç, Anadolu Adliyesi ön bürolarında incelemelerde bulundu. Tunç'un ziyareti yaklaşık 3 saat sürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İsmail Uçar Yılmaz Tunç Cumhuriyet Hakim Yargı Hukuk Politika Güncel Haberler

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