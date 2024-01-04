Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Anadolu Adliyesini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kartal'da bulunan Anadolu Adliyesine ziyaret etti. Bakan Tunç'u Başsavcı İsmail Uçar, Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Kaya, Başsavcı vekilleri karşıladı. Hakim ve savcılarla bir araya gelen Tunç, Anadolu Adliyesi ön bürolarında incelemelerde bulundu. Tunç'un ziyareti yaklaşık 3 saat sürdü.