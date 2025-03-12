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Endonezya'da tutuklular cezaevinden böyle firar etti

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Endonezya'nın Açe eyaletindeki bir devlet hapishanesinden firar eden 52 tutuklu firar etti. 26 tutuklu yakalanırken, cezaevinden kaçış anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Endonezya'nın Açe eyaletindeki bir devlet hapishanesinden pazartesi günü erken saatlerde 52 tutuklu kaçtı. Eyaletin cezaevi işlerinden sorumlu genel müdürü Yan Rusmanto, firari mahkumlardan 26'sının çarşamba sabahı itibarıyla yakalanarak yeniden cezaevine gönderildiğini söyledi.

KAÇAN TUTUKLULAR HER YERDE ARANIYOR

Polis sözcüsü Joko Krisdiyanto, başka firar olaylarını önlemek için Açe polisinin hapishanedeki güvenliği artırdığını ve kaçakları arama çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Krisdiyanto, "Vatandaşlardan firari mahkumlarla ilgili gördükleri ya da duydukları her şeyi derhal bize bildirmelerini istiyoruz" dedi.

CEZAEVİNDEN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Yetkililer, daha ağır yasal sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için kaçakların gönüllü olarak teslim olması gerektiğini belirtti. Öte yandan tutukluların cezaevinden kaçış anlarını cep telefonu kamerası kaydetti.

Endonezya'da tutuklular cezaevinden böyle firar etti
Kaynak: Xinhua / Güncel
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