Haberler

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük görevine başladı

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük görevine başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman Valiliğine atanan Abdullah Küçük, göreve başladı. Karşılamasında yaptığı konuşmada, depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi ve şehrin kalkınması için var gücüyle çalışacaklarını belirtti.

Adıyaman Valiliğine atanan Abdullah Küçük görevine başladı.

Küçük, Adıyaman Valiliğine gelişinde, vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Küçük, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adıyaman'a hizmet etmekten gurur duyacağını dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kalkma sürecini büyük bir başarıyla sürdüren Adıyaman'ımızın her alanda çok daha güçlü bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Görev sürem boyunca hukukun üstünlüğünü esas alan her vatandaşımızı eşit gören, şeffaf, samimi, ulaşılabilir ve insanı önceleyen bir yönetim anlayışıyla Adıyaman'a hizmet etmeyi en büyük vazifem olarak görüyorum. Kapımız da gönlümüzde her zaman siz değerli hemşehrilerimize sonuna kadar açık olacaktır. İnanıyorum ki Adıyamanlı kardeşlerimiz duası, kıymetli milletvekillerimizin katkıları, kurum ve kuruluşlarımızın güçlü iş birliğiyle Adıyaman'ı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız."

Kaynak: AA / Okan Coşkun
ABD'nin İran'a önerdiği mutabakat zaptı İsrail'i korkuttu: Bizim için felaket

İran'a sunduğu anlaşma İsrail'i karıştırdı: Bizim için felaket
SGK prim borçları için yeni düzenleme: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor

Bakan yeni düzenlemeyi duyurdu: Taksit süresi uzuyor, limit yükseliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Nevşin Mengü'nün 'Yıldırımhan' için yaptığı yoruma tepki yağıyor

Nevşin Mengü'nün "Yıldırımhan" için yaptığı yoruma tepki yağıyor
Güzel oyuncunun kayalıklarda verdiği poza yorum yağıyor: Daha önce böyle bir Türk kızı görmedim

Kayalıklarda verdiği süper minili poz, takipçilerini mest etti

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü

Kızının istismar edildiğini öğrendi, karakolda fenalaşıp öldü
Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok

Sezonu kapattı! Şampiyonluk maçı öncesi Galatasaray'a şok
Genç kadının dansı, İzmir'deki Hıdırellez kutlamalarına damga vurdu

Yer: İzmir! Hıdırellez kutlamalarına damga vuran görüntü
Öldürülüp yakılan Kübra Yapıcı’nın cesedinin bir bölümü barajda bulundu

Vahşi cinayette cesedin bir kısmı barajda bulundu