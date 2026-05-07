Adıyaman Valisi Abdullah Küçük görevine başladı

Adıyaman Valiliğine atanan Abdullah Küçük görevine başladı.

Küçük, Adıyaman Valiliğine gelişinde, vali yardımcıları, belediye başkanları, kaymakamlar ve diğer yetkililerce karşılandı.

Polis mangasını selamlayan Küçük, kendisini karşılayanlara hitaben yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Adıyaman'a hizmet etmekten gurur duyacağını dile getiren Küçük, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden ayağa kalkma sürecini büyük bir başarıyla sürdüren Adıyaman'ımızın her alanda çok daha güçlü bir şehir haline getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Görev sürem boyunca hukukun üstünlüğünü esas alan her vatandaşımızı eşit gören, şeffaf, samimi, ulaşılabilir ve insanı önceleyen bir yönetim anlayışıyla Adıyaman'a hizmet etmeyi en büyük vazifem olarak görüyorum. Kapımız da gönlümüzde her zaman siz değerli hemşehrilerimize sonuna kadar açık olacaktır. İnanıyorum ki Adıyamanlı kardeşlerimiz duası, kıymetli milletvekillerimizin katkıları, kurum ve kuruluşlarımızın güçlü iş birliğiyle Adıyaman'ı hep birlikte daha güzel yarınlara taşıyacağız."