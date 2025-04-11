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ABD'nin Orta Doğu'ya İkinci Uçak Gemisi Ulaştı

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ABD ordusu, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi olan USS Carl Vinson'ın ulaştığını ve şu anda USS Harry S. Truman ile birlikte görev yaptığını duyurdu.

- ABD'nin Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisi ulaştı

WASHINGTON - ABD ordusu, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin ulaştığını duyurdu.

ABD'nin Orta Doğu'ya gönderdiği ikinci uçak gemisi bölgeye ulaştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımda, iki gemiden havalanan uçakların yan yana video kliplerine yer verildi. F-35C hayalet savaş uçaklarıyla donatılmış USS Carl Vinson gemisinin şu anda bölgedeki USS Harry S. Truman ile birlikte görev yaptığı ifade edildi.

USS Carl Vinson gönderilmişti

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından Nisan ayı başında yapılan açıklamada, Orta Doğu'ya ikinci uçak gemisinin gönderileceği duyurulmuştu. "USS Carl Vinson" uçak gemisinin Orta Doğu'daki "USS Harry S Truman" uçak gemisine katılacağı ve ABD'nin bölgeye ayrıca ek askeri uçaklar da konuşlandıracağı belirtilmişti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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