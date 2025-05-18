ABD'nin Missouri ve Kentucky Eyaletlerinde Hortum Felaketi: 21 Kayıp

WASHINGTON, 18 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin Missouri ve Kentucky eyaletlerinin bazı bölgelerinde cuma gününden cumartesi sabaha kadar etkili olan hortumlar nedeniyle en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Kentucky Valisi Andy Beshear cumartesi günü sabah saatlerinde yaptığı açıklamada eyalette 14 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

NBC News'ün haberine göre St Louis'de 5 ve Missouri'nin güneydoğusundaki Scott County'de 2 kişi yaşamını yitirdi. Yerel yetkililer, şiddetli hava olayından 5.000'den fazla evin etkilenmiş olabileceğini belirtiyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin verilerine göre ülkede her yıl yaklaşık 1.200 hortum meydana geliyor.