Üye Girişi
Haberler

ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği Önünde Filistin ile Dayanışma Eylemi

ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği Önünde Filistin ile Dayanışma Eylemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Dublin'deki büyükelçiliği önünde, Filistin ile dayanışma amacıyla düzenlenen 3 günlük oturma eylemi başladı. Eylemciler, ABD'nin İsrail'e sağladığı destekleri eleştirerek Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

ABD'nin İrlanda Büyükelçiliği önünde, Filistin ile dayanışma amacıyla 3 gün sürecek oturma eylemi başlatıldı.

ABD'nin "Ölüm Elçiliği" olarak adlandırılan başkenti Dublin'deki büyükelçiliği önünde, Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı askeri ve mali desteği protesto etmek için başlatılan 3 günlük oturma eylemine, İrlanda Filistin Dayanışma Derneği, Filistin İçin Öğretmenler, Filistin İçin İrlandalı Sağlık Çalışanları Derneği gibi insan hakları derneklerinden kişiler ve aktivistler katılıyor.

Eylemciler, ABD'nin İsrail'e destek sağlamasını eleştirdi, "ABD'nin Siyonist Savaş Suçlarını Finanse Etmesini Durdurun!" sloganıyla Filistin halkına destek çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Osaid Abed, AA muhabirine, İsrail'e Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımda kullandığı silah ve tüm ekipman desteğini ABD hükümetinin sağladığına dikkati çekmek istediklerini ifade etti.

Abed, "Bunun önünde durmanın ve ABD hükümetinin katıldığı ve suç ortaklığı yaptığı suçları ifşa etmeye çalışmanın önemini vurgulamak için buradayız." dedi.

Kevin O'Brian da "Bugün Gazze'deki soykırıma karşı gösteri yapıyoruz. Gazze'de soykırıma neden olan siyonistlere ve bu yıkımı kolaylaştıran, çok sayıda insanı öldüren Amerikalılara karşı gösteri yapıyoruz. Bildiğim ve inandığım tek şey, Filistin'i yok edemezler. Bu asla olmayacak ama şimdi durmalı ve müzakere edip bu korkunç trajediyi sonlandırmalılar." diye konuştu.

Kaynak: AA / Huzeyfe Taştan - Güncel
İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim

İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi

 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası

'Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile görüştü' iddiası

 Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik

Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi
Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler

Yeni başkanı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Düello kim kazandı? 6 Kasım Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Bayern Münih Benfica hangi kanalda? Bayern Münih Benfica maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Ercüment Cafer Bayegan kimdir? Ercüment Cafer Bayegan mesleği ne, serveti ne kadar? Mourinho UEFA basın toplantısına neden katılmadı? Semih Kılıçsoy Malmö gol izle! UEFA ülke puanı son durum ne? GÜNCEL SIRALAMA 6 Kasım 2024! Club Brugge Aston Villa maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Club Brugge Aston Villa maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Adalet Bakanlığı 1.000 Hakim ve Savcı Yardımcısı alımı ne zaman, şartları ne? Shakhtar Donetsk Young Boys CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Shakhtar Donetsk Young Boys maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Beşiktaş Malmö maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Malmö geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Malmö maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Malmö golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.