Haberler

ABD Güçleri, İran Bayraklı Boş Petrol Tankerini Vurdu

ABD Güçleri, İran Bayraklı Boş Petrol Tankerini Vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD güçleri, İran limanına doğru seyir halindeki bir petrol tankerine saldırarak etkisiz hale getirdi. Saldırı, tankerin mürettebatının uyarılara uymaması üzerine gerçekleştirildi.

WASHINGTON, 7 Mayıs (Xinhua) -- ABD güçleri, İran limanına doğru ilerleyen İran bayraklı yük taşımayan bir petrol tankerini vurup etkisiz hale getirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, çarşamba günü ABD Doğu Saati ile sabah 09.00'da düzenlenen saldırıda hedef alınan Hasna adlı tankerin Umman Körfezi'ndeki bir İran limanına doğru uluslararası sularda seyir halinde olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Hasna mürettebatının tekrarlanan uyarılara uymamasının ardından ABD güçleri, USS Abraham Lincoln'den (CVN 72) havalanan F/A-18 Super Hornet savaş uçağının 20 milimetrelik topuyla birkaç atış yaparak tankerin dümenini etkisiz hale getirdi" ifadeleri kullanıldı.

Komutanlık, tankerin İran'a doğru hareket etmeyi durdurduğunu belirtti.

Kaynak: Xinhua
Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027 dönem başkanı Türkiye oldu

Büyük onur! Türkiye, oy birliğiyle prestijli platformun başkanı oldu
En net görüntü! İşte ODTÜ bahar şenliğindeki olayların başlama anı

En net görüntü! İşte ODTÜ'deki olayların başlama anı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Sokak ortasında dans akımı Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü

Yurt dışındaki akım Türkiye'ye sıçradı, kullanıcılar ikiye bölündü
Kanun teklifi TBMM'den geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var

Yeni kanun teklifi Meclis'ten geçti! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi

Sinir krizi geçiren kadın zincir marketi savaş alanına çevirdi
İşte Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat

İşte seçimi kazanırsa yapacağı ilk icraat
Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali

Yıllara meydan okuyor! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest

ABD'ye en yakın müttefikinden darbe! Dev operasyonu durduran rest