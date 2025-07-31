ABD'de Kaydedilen Dünyanın En Uzun Şimşiği: 829 Kilometre

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Dünya Meteoroloji Örgütü, Ekim 2017'de ABD'de ortaya çıkan 829 kilometre uzunluğundaki şimşeğin dünya rekoru kırdığını duyurdu. Şimşek, Texas'tan Kansas City'e kadar uzanıyor.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Ekim 2017'de ABD'de görülen 829 kilometrelik şimşeğin kayda geçenler arasında en uzun olduğunu açıkladı.

WMO'dan yapılan açıklamada, ABD'de Ekim 2017'deki büyük bir fırtına sırasında meydana gelen ve o yılın incelemelerinde yer verilmeyen bir şimşeğin sonradan fark edildiği ve verilerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, elde edilen veriler doğrultusunda şimşeğin uzunluğunun 829 kilometre olduğu aktarıldı.

Texas eyaletinin doğusundan Missouri eyaletinin Kansas City kentine uzandığı kaydedilen şimşeğin dünya rekoru kırdığı vurgulandı.

Bu uzunluğun, Fransa'nın başkenti Paris ile İtalya'nın Venedik kentleri arasındaki mesafeye tekabül ettiği kaydedilen açıklamada, söz konusu şimşeğin fark edilmesinden önceki rekorun ise Nisan 2020'de yine ABD'de görülen 768 kilometre uzunluğundaki şimşek olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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