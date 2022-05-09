ABD'de İstihdam Nisan'da Beklentileri Aştı

Çalışma Bakanlığı'nın yayınladığı Nisan ayı istihdam verilerine göre, ABD'de tarım dışı istihdam, yüksek enflasyon, kronik arz sıkıntısı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve çok daha yüksek borçlanma maliyetlerine rağmen Nisan'da 428 bin kişi artarak, 380 bin olan beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

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