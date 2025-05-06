Özel'e yumruk atan saldırgan: Bir anda kendimi kaybettim

Özgür Özel'e neden saldırdı? Emniyetteki cevabı bir hayli ilginç
Özgür Özel'e saldıran şahsın yeni ifadesi: Bankada 380 bin lira param var

İşte saldırganın yeni ifadesi! Biriktirdiği para hiç de fena değil
Herkesin hayalini kurduğu ülke! İsviçre'de enflasyon sıfıra indi

Herkesin hayalini kurduğu ülke! Enflasyon orada yüzde 0'a indi
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti

ABD'de Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere gözaltı

ABD'de Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Columbia, Georgetown ve Tufts üniversitelerinde, Filistin'e destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan öğrencilerin ve akademisyenlerin serbest bırakılması talebiyle protesto düzenlendi. Protestocular, siyasi tutuklamaların arttığını ve ifade özgürlüğünün kısıtlandığını vurguladı.

ABD'de Filistin'e destek veren akademisyen ve öğrencilerin gözaltına alınması Columbia, Georgetown ve Tufts üniversitelerinde koordineli şekilde protesto edildi.

TÜRK ÖĞRENCİ RÜMEYSA'YA DESTEK

ABD basınındaki haberlere göre, Filistin'e destek verdikleri nedeniyle gözaltına alınan Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Khan Suri, Columbia Üniversitesi yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil ve Tufts Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması talebiyle, bu 3 üniversitede koordineli şekilde gösteri düzenlendi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Protestoya katılan Georgetown Üniversitesi Ortadoğu Politikaları Uzmanı Dr. Nader Hashemi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözaltına alınanların herhangi bir suçlama olmadan tutuklandığını ve bunun Filistin'e yönelik ifade özgürlüğünü susturmayı amaçlayan bir politika olduğunu söyledi.

Hashemi, martta gözaltına alınan ve Teksas'taki bir merkezde tutulan Badar Khan Suri ile görüştüğünü, Suri'nin cezaevi şartlarının ağır olduğunu ve haftada 2 saat açık havaya çıkmasına izin verildiğini anlattı. Suri'nin cezaevinde Mahatma Gandhi'nin fikirlerini arkadaşlarına öğretmeye çalıştığını aktaran Hashemi, bu tutukluluğun "Gazze'deki soykırımın dünyaya duyurulmasına" önemli bir katkı sunduğunu ifade etti.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere gözaltı

"NETANYAHU'NUN AVUKATLIĞI YAPILIYOR"

Hashemi, Suri'nin zorlu koşullara direndiğini belirterek, "Eğer onun tutuklanması ve ailesinin yaşadığı acılar, (ABD Başkanı Donald) Trump yönetiminin otoriterliğini gözler önüne serecek ve Gazze'deki soykırıma dikkat çekmeye devam edecekse, bu acıların bir anlamı olacak. Bu ziyaretten büyük bir ilhamla ayrıldım." ifadelerini kullandı. ABD'de "artık siyasi tutuklamalar" yaşandığını dile getiren Hashemi, "ABD, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Rusya'sı ve diğer otoriter rejimlerle benzerlikler gösteriyor. Trump yönetimi, şu anda, İsrail-Filistin meselesi söz konusu olduğunda hiçbir tartışma, muhalefet ve ifade özgürlüğü istemeyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve destekçilerinin bu ülkede avukatlığını yapmaktadır." dedi.

"KORKU ATMOSFERİ"

Eyleme katılan Georgetown Üniversitesi Arap Dili ve İslam Çalışmaları Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Elliott Colla, "Eğer bunu bir akademisyene yapabiliyorlarsa aynı şeyi hepimize yapabilirler." değerlendirmesinde bulundu. Colla, kampüslerinde artan "korku atmosferinin" göçmen statüsüne sahip öğrenciler ve akademisyenler arasında büyük bir endişeye yol açtığını ifade etti. Trump yönetiminin farklı vize statülerine sahip insanların "peşine düştüğünü" vurgulayan Colla, "Bunu çok açık, küstah ve yasadışı bir şekilde yapıyorlar. Asıl mesele belli. Siyasi muhalefeti susturmaya çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrenci ve akademisyenlere gözaltı

Georgetown, Columbia ve Tufts üniversitelerindeki öğrenciler ve akademisyenler, Badar Khan Suri, Mahmud Halil ve Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılması için her hafta pazartesi günü gösteri yapmayı sürdürüyor.

ABD'de Filistin'e destek veren öğrencilerin gözaltına alınması ABD'de Columbia Üniversitesi protestolarına öncülük eden yüksek lisans öğrencisi Filistinli aktivist Mahmud Halil, 8 Mart'ta eşiyle evine giderken bina girişinde gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in, "yeşil kartlı daimi ikametgah sahibi" olarak ABD'de bulunmasına ve eşinin Amerikalı olmasına rağmen Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi yetkililerince tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini belirtmişti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı paylaşımda, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler." ifadesini kullanmıştı. Benzer gerekçelerle, Tuft Üniversitesinde doktora yapan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk de gözaltına alınmıştı. Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Khan Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş ancak ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'dakl cinayette kan donduran detay: Bir gün boyunca cesetle durup sonra kendini vurmuş

Komşusunu öldürdü, bir gün boyunca cesetle kalıp kendini vurdu
Fenerbahçe'de Ali Koç, canlı yayında taraftarlarına seslenecek

Fenerbahçe'de kazan kaynadı! Ali Koç canlı yayına çıkıyor
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk isim belli oldu

Şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak ilk sanatçı belli oldu
Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi

Şampiyon olmuşlardı, 3 maçı da kaybedince taraftar küplere bindi
ABD'nin insan neslinin yok olma ihtimaline karşı gizli yeraltı şehirleri inşa ettiği öne sürüldü

ABD'nin gizli planı ortaya çıktı! Sadece zengin ve güçlüler için
'Uçan Adam' olarak bilinen Sabri Yıldız hayatını kaybetti

'Uçan Adam Sabri' hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.