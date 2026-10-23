ABD Başkanı Trump, Omar'ın sahte isim kullandığını savunarak istifa istedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Ilhan Omar'ın gerçek isminin "Ilhan Nur Said Elmi" olduğunun ortaya çıktığını söyleyerek görevinden istifa etmesi gerektiğini savundu.

ABD'de 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Trump yönetimi ile Omar arasındaki tartışmalar hız kaybetmeden devam ediyor.

Bu kapsamda Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Temsilciler Meclisi üyesi Omar'ın adının aslında "Ilhan Nur Said Elmi" olduğunun ortaya çıktığını savundu.

Omar'ı, 2018'de Kongreye seçilmesinin ardından ettiği yeminde "sahte" bir isim kullanmakla suçlayan Trump, "Sanırım Kongreden derhal istifa etmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Trump daha önce de göçmenlik işlemlerinde "usulsüzlük" yaptığı iddia edilen Somali asıllı Demokrat Kongre üyesi Omar'ın "hapse girebileceğini" belirtmişti.

Omar'a ilişkin iddialar kapsamında soruşturma

Ekim ayı başında federal ajanlar, resmi belgelerdeki sahte beyanlar ve evrakta usulsüzlük iddialarına ilişkin bir soruşturma kapsamında Omar'ın evinde arama yapmış ve bazı kişisel eşyalarına el koymuştu.

Soruşturmada, Omar'ın 2000 yılında vatandaşlık aldığında yaşına ilişkin yanlış beyanda bulunduğu iddia ediliyor.

2019 yılında ülkenin ilk Somali asıllı Amerikalı milletvekili olarak ABD Temsilciler Meclisine giren Omar, bu hususta herhangi bir suçu olduğunu kesin bir dille reddediyor.

Omar, 1995 yılında 12 yaşındayken ABD'ye geldiğini, 17 yaşında ise vatandaşlığa kabul edildiğini ifade ediyor.

Kaynak: AA