ABD Başkanı Trump'ın temsilcisi Witkoff, Ukrayna müzakereleri için Oslo'ya gidiyor

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ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik müzakereler konusunda Avrupalı temsilcilerle istişareler için Norveç'e gideceği bildirildi.

ABD medyasında hükümet yetkililerinin açıklamalarına dayandırılan haberlere göre Witkoff, bugün Norveç'in başkenti Oslo'ya gidecek.

Witkoff, buradaki görüşmelerde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un yanı sıra İngiltere, Fransa, Almanya ve Polonya'dan oluşan E4 ülkelerinden, Avrupa Birliği'nden (AB) ve NATO'dan temsilcilerle bir araya gelecek.

Görüşmelerin amacının, Rusya ile yeniden başlatılacak müzakerelere temel oluşturabilecek kapsamlı öneri üzerinde koordineli şekilde çalışmak olduğu ifade edildi.

Trump'ın özel temsilcisi ve damadı Jared Kushner'in ise grip olması nedeniyle görüşmelere uzaktan görüntülü katılacağı belirtildi.

Witkoff'un Oslo'daki görüşmelerin ardından Rusya'ya da seyahat etmesi ve Avrupalı temsilcilerle tartışılan fikirleri Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunması bekleniyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çatışmaların nihai çözümü, Kiev'den sorumluluk üstlenmeye hazır birinin katılımı olmadan mümkün değil." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump da basın mensuplarına açıklamasında, Zelenskiy'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenskiy'nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA