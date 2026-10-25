ABD Başkanı Trump, eşi Melania ile Florida'da erken oy kullanarak oyunu kullandı

ABD Başkanı Trump, eşi Melania ile Florida'da erken oy kullanarak oyunu kullandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Donald Trump, erken oy işlemlerinin başladığı Florida'da eşi Melania Trump ile Palm Beach'teki seçim merkezinde oyunu kullandı. Trump, daha önce posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu belirtmişti.
Abd Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri kapsamında erken oy kullanma işlemlerinin başladığı Florida'da oyunu kullandı.
Abd Başkanı Trump, eşi Melania Trump ile gittiği Palm Beach'teki bir seçim merkezinde oy verdi.
Trump, böylece erken oy kullanma işlemlerinin başladığı gün Florida'da bizzat sandığa giderek oyunu kullanmış oldu.
Abd Başkanı, daha önceki açıklamalarında posta yoluyla oy kullanmaya karşı olduğunu ve herkesin şahsen seçim merkezlerine giderek oylarını kullanması gerektiğini ifade ediyordu.
ABD'de 3 Kasım Salı günü yapılacak Kongre ara seçimleri öncesinde birçok eyalette erken oy kullanma işlemleri sürüyor.