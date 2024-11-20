AB Ülkelerinde Barış Tehditleri: Düzensiz Göç ve Terör Öne Çıkıyor

AB ülkelerinde yaşayanlar, barış için en büyük tehlikenin düzensiz göç ve terör tehdidi olduğunu düşünüyor. Doğu Avrupa'da ise en büyük tehlike olarak "bir dış gücün askeri saldırısı" görülüyor.Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayanları, barışı ve huzuru bozma riski açısından en çok endişelendiren konuların başında düzensiz göç ve terör tehlikesi geldiği belirtildi. Bertelsmann Vakfı tarafından 27 üye ülkede yaptırılan kamuoyu araştırması, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması ile başlayan ve Salı günü bininci gününü dolduran savaşın da büyük endişe yarattığını ortaya koyuyor.

Ankete katılan 26 binden fazla kişinin yaklaşık yüzde 25'i, "Avrupa barışı için günümüzde en büyük tehlike ne?" sorusuna yanıt olarak sınırların gerektiği gibi korunamamasına işaret ediyor. Yüzde 21'lik bir kesim terör saldırılarını, yüzde 19'luk bir grup ise siber saldırıları en büyük tehlike olarak algılıyor. Araştırma katılımcılarının yüzde 18'i için yabancı bir ülkenin saldırısına maruz kalma riski en ciddi tehlike. Söz konusu soruya, "organize suçlar" yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 17.

Almanya toplumu terör riskini en büyük tehlike görüyor

Terör saldırısı riski araştırmaya Almanya'dan katılanlar arasında yüzde 23 ile en büyük risk olarak algılanıyor. Ancak anketin geçen Eylül ayında, 23 Ağustos'ta Solingen'de gerçekleştirilen ve üç kişinin ölümüne, dördü ağır sekiz kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı saldırıdan kısa süre sonra yapılmış olmasının da, bu sonuçta etkili olduğu belirtiliyor. IŞİD tarafından üstlenilen söz konusu saldırının zanlısı Suriyeli İsa el H., olaydan 24 saat sonra tutuklanmıştı.

Almanya toplumuna göre Avrupa barışını bozma riski taşıyan diğer konular, yetersiz sınır güvenliği, organize suçlar ve bir dış gücün askeri saldırısı. Bunların her biri ankette yüzde 21 ile terör saldırısı riskinin ardında yer aldı. Yüzde 14'lük bir gruba göre ise siber saldırı en fazla dikkat edilmesi gereken risk.

Polonyalılar için en büyük tehlike Rusya

AB'nin Doğu Avrupa'daki üyelerinden, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'ya kara sınırı olan Polonya'da ise yüzde 29'la Avrupa barışına en büyük tehdit olarak askeri saldırı görülüyor. Söz konusu savaşa en uzak Avrupa ülkelerinden İspanya'da ise bir dış gücün askeri saldırısına maruz kalma olasılığını en büyük tehlike olarak görenlerin oranı yüzde 16.

Araştırmadan çıkan ilginç sonuçlardan biri de Almanya toplumunun yüzde 10'unun, Çin Halk Cumhuriyeti'ni en önemli müttefik olarak görmesi oldu. Batı dünyası Pekin'i, Ukrayna'ya karşı saldırı savaşı yürüten Rusya'ya sivil ve askeri destek vermekle itham ediyor.

Almanya'da federal hükümet, 2023 yılının yaz döneminde aldığı bir kararla, kapsamlı bir Çin stratejisini karara bağlamıştı. Söz konusu strateji metninde, otoriter bir komünist rejim tarafından yönetilen ülke, ortak ve rakip olarak tanımlanıyor. Almanya bu strateji ile Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından doğal gaz hatlarını kesen Rusya ile yaşadığı kötü tecrübenin bir benzerini yaşamamak adına Çin'e olan ekonomik bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçilmesinden önce yapılan ankete katılanların yüzde 54'ü ABD'nin en önemli müttefik olduğunu dile getirdi. Bu oran AB genelinde yüzde 51 oldu. Washington'u en önemli müttefik görenlerin oranı Polonya'da yüzde 65, Belçika'da ise yüzde 43 çıktı.

ABD'de ise araştırmaya katılan yaklaşık 2 bin 500 kişinin yüzde 27'si, ülkelerinin en önemli müttefiği olarak İngiltere'yi gördüklerini ifade etti. Bu soruya Avrupa yanıtını verenlerin oranı yüzde 25 olurken yüzde 13 Kanada'nın, yüzde 12'lik bir grup da İsrail'in en önemli müttefik olduğu görüşünü dile getirdi.

dpa / ET,JD

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