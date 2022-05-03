AB, Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini hazırlıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulayacağı 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının" küresel güvenliği etkilediğini, Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi hazırladıklarını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrell, "Daha fazla bankayı SWIFT'ten çıkarmayı, dezenformasyon oyuncularını listeye almayı ve petrol ithalatını ele almayı hedefleyen 6. yaptırım paketi üzerinde çalışıyoruz. Bu tedbirler onay için AB Konseyine sunulacak." ifadesini kullandı.

Batı basınında çıkan haberlere göre, AB Komisyonu 6. yaptırım paketinde Rus bankaları Moskova Kredi Bankası ile Rusya Tarım Bankasının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasını teklif etmeye hazırlanıyor.

Rusya'nın en büyük bankalarından Sberbank'ın da yaptırım paketi kapsamına alınabileceği belirtiliyor. AB ve ABD, daha önce koordineli yaptırım paketlerini kabul ederek bazı Rus bankalarını SWIFT'ten çıkarmışlardı.

AB'nin yeni yaptırım paketinin aynı zamanda Rusya'dan yapılan petrol ithalatını azaltarak yıl sonuna kadar yasaklanmasını içerebileceği ifade ediliyor.

Ancak Rusya'dan petrol ihracatının kesilmesine az sayıdaki AB ülkeleri karşı çıkıyor. Bunların başında gelen Macaristan'ın Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, petrol talebinin yüzde 65'ini Rusya'dan karşıladıklarını belirterek "Ülkenin enerji güvenliğini garanti altına almanın bizim tarafımızdan somut adımlar gerektirdiğini açıkça söylüyoruz. Bu nedenle Rusya'dan Macaristan'a gaz ve petrol tedarikini sınırlayacak yaptırımlara oy vermiyoruz." demişti.