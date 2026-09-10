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AB liderleri yıl sonundan önce dış politikada reformu ele alacak

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Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin yıl sonundan önce düzenlenecek bir zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve başında olduğu AB Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) dış politikadaki rolünün yeniden yapılandırılması konusunu ele alacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderlerinin yıl sonundan önce düzenlenecek bir zirvede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve başında olduğu AB Dış İlişkiler Servisi'nin (EEAS) dış politikadaki rolünün yeniden yapılandırılması konusunu ele alacağı belirtildi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Euractiv internet sitesinin edindiği Fransa ve Almanya menşeli yeni belgede, EEAS'nin AB Komisyonu bünyesine katılma isteği ortaya konuldu.

Belgede, EEAS'nin AB Komisyonu bünyesine dahil edilmesinin "daha güçlü, hızlı ve koordineli" dış politika için gerekli olduğu görüşü yer aldı.

AB Komisyonu bünyesinde dış ilişkiler için ayrı bir genel müdürlük kurulabileceğine işaret edilen belgede, EEAS'de olduğu gibi Komisyonda dış politikanın koordine edilmesini sağlayan birimlerdeki personelin 3'te 1'inin üye ülke diplomatlarından oluşması talep edildi.

Belgede, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisine kalkınma işbirliği, insani yardım, savunma ve komşuluk politikaları gibi Birliğin dış faaliyetlerinin diğer alanlarında da "yalnızca hukuki değil fiili" yetki verilmesi gerektiği ifade edildi.

Ayrıca belgede AB Konseyi Dönem Başkanlığını yürüten İrlanda'nın Birliğin dış politikadaki reform gündemi konusunda yıl sonuna kadar AB Liderler Zirvesi'nde liderleri bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı.

Kallas, 2 Eylül'de "Gymnich" formatında İrlanda'da yapılan gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantıda AB'nin dış politikadaki mevcut kurumsal yapısına yönelik geniş çaplı destek açıklandığını aktararak bütün üye ülkelerin mevcut yapının daha iyi şekilde uygulanması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söylemişti.

Üye ülkelerin AB dış politikasını yönlendirme rolünü sürdürmek istediğini belirten Kallas, "Çalışma yöntemlerimiz açısından bakıldığında yapıcı çekimserlik ve anlaşmaların sunduğu diğer araçları daha ciddi şekilde ele almalı, samimi işbirliği ve karşılıklı dayanışma ilkelerine riayet etmeliyiz." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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