AB Konseyi Başkanı Costa, Kosova'nın AB Ailesindeki Yerini Vurguladı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Kosova'nın yerinin AB ailesi içerisinde olduğunu belirtti.

Balkan turuna çıkan Costa, Sırbistan, Bosna Hersek ve Karadağ'ın ardından Kosova'nın başkenti Priştine'ye gelerek Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani ile bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığı'nda resmi törenle karşılanan Costa, Osmani ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Balkan ülkelerine yönelik genişlemenin, AB'nin en önemli jeopolitik yatırımlarından biri olduğunu söyledi.

Costa, Kosova ve Sırbistan ilişkilerinin normalleşmesinin önemine dikkati çekerek, "Bu, Avrupa yolculuğunuzun yanı sıra Kosovalıların yaşamları için de faydalı olacaktır. Kosova'nın yeri AB ailesindedir ancak bu aynı zamanda taahhütlerinizi yerine getirmenizi de gerektirir." dedi.

Kosova'nın son yıllarda demokrasisini güçlendirmek için çok çalıştığına işaret eden Costa, ülkenin aynı yolda ilerlemeye devam edeceğinden emin olduğunu vurguladı.

AB'nin Kosova'ya uyguladığı cezai tedbirlerin bölge ve ülkenin kuzeyindeki gerilimlerin düşürülmesiyle bağlantılı olduğunu dile getiren Costa, "Benim temennim, bu gerilimin en kısa sürede sona ermesi ve ardından bu tedbirlerin kaldırılması yönünde ilerleyebilmemizdir." diye konuştu.

Kosova tedbirlerin kaldırılmasını umuyor

Cumhurbaşkanı Osmani de AB'nin Kosova'ya uyguladığı cezai tedbirlerin kaldırılmasını umduklarını söyledi.

Tedbirlerin Kosova vatandaşlarına doğrudan zarar verdiğini belirten Osmani, "Bu yaz, tedbirlerin uygulanmasına ilişkin kararın üzerinden iki yıl geçmiş olacak. Tedbirlerin yürürlükte kaldığı her dakika, bir dakika daha fazla adaletsizlik anlamı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Osmani, Kosova'nın bağımsızlığını henüz tanımamış beş AB ülkesinden, Kosova'nın birliğe üyeliği konusunda stratejik yaklaşım benimsemelerini beklediğini kaydetti.

Kosova'nın AB üyelik başvurusunun değerlendirilmesinin zamanının geldiğine işaret eden Osmani, "Bu belge sadece bir arşiv belgesi olarak kalmamalıdır." dedi.

Osmani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Moskova ziyaretini de eleştirerek, AB'nin tepkisiz kalmasının soru işaretleri yarattığını vurguladı.

AB, Kosova'ya ülkenin kuzeyinde yaşanan gerilimleri düşürecek adımları atmadığı gerekçesiyle 2023'te birtakım cezai tedbirler uygulamaya başlamıştı. Tedbirler, özellikle Kosova'nın bazı alanlarda AB fonlarından yararlanmasını engelliyor.

Kosova, AB'ye üyelik başvurusunu 15 Aralık 2022'de teslim etmişti.

Costa, Balkan turu kapsamında Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'u da ziyaret edecek.