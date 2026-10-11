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AB Komisyonu, Rus turistlere vize kurallarını 2027 başında sıkılaştırmayı planlıyor

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AB Komisyonu, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştıracak teklifi 2027 başında sunmayı planlıyor. Geçen yıl Ruslara yaklaşık 478 bin Schengen turist vizesi verilirken, bazı ülkelerin Rus diplomatlara yönelik kısıtlamaların artırılmasını önermesi bekleniyor.

Avrupa Birliği'nin (AB), hibrit saldırılara karşı güvenliğini güçlendirmek amacıyla, üye ülkeleri her yıl turist olarak ziyaret eden yüz binlerce Rus vatandaşına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmaya hazırlandığı bildirildi.

Politico'nun, AB yetkililerine dayandırdığı habere göre, AB Komisyonu 2027'nin başında bir teklif sunmayı planlıyor.

AB Komisyonunun İçişleri ve Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, başlangıçta AB'ye seyahat vizesi alan Rus vatandaşlarının sayısında düşüş yaşandığını, ancak bu eğilimin artık devam etmediğini belirtti.

Üye ülkelere, Rus vatandaşlarına daha az vize vermeleri çağrısında bulunan Brunner, konuya ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Brunner, AB Komisyonunun gelecek yılın başlarında vize kısıtlamasına ilişkin bir teklif sunacağına işaret ederek, "Bu turistlerin gerçekte kim olduğunu asla bilemezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan bazı AB ülkelerinin, yarın Lüksemburg'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuyu gündeme getirerek, üye ülkelerde görev yapan Rus diplomatlara yönelik kısıtlamaların artırılmasını da önermesi bekleniyor.

Polonya, İsveç ve Estonya'nın da aralarında bulunduğu bir grup ülke ise Ukrayna'daki savaşta görev yapmış eski askerler de dahil olmak üzere Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarının daha sıkı hale getirilmesi çağrısında bulunuyor.

Geçen yıl Rus vatandaşlarına yaklaşık 478 bin Schengen bölgesi turist vizesi verilmişti.

Rus vatandaşlarına verilen vize sayısı 2022 öncesinde yılda yaklaşık 4 milyonu buluyordu.

2022'den sonra üye ülkelere vizeleri kısıtlama yönünde verilen talimatların ardından sayılar yaklaşık 500 bine gerilemişti.

Kaynak: AA
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