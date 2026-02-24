Haberler

98. Oscar Ödül Töreni 16 Mart'ta canlı yayınlanacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

98. Oscar Ödül Töreni, 16 Mart'ta Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak. Sunuculuğunu Conan O'Brien'ın üstleneceği törenin Türkçe çevirili tekrarı 17 Mart'ta NOW'da yayınlanacak.

98. Oscar Ödül Töreni, 16 Mart gecesi saat 02.00'de Disney+ üzerinden canlı yayınlanacak.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, töreni kaçıran izleyiciler için programın Türkçe çevirili tekrar yayını 17 Mart'ta NOW'da ekrana gelecek.

Törenin sunuculuğunu, Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlenecek. O'Brien, geçen yılın ardından ikinci kez Oscar törenini sunacak.

Açıklamada, Emmy ödüllü canlı yayın programı yapımcıları Raj Kapoor ve Katy Mullan'ın üst üste üçüncü kez yürütücü yapımcı olarak görev alacağı, Jeff Ross ile Mike Sweeney'nin ise ikinci kez yapımcı olarak yer alacağı belirtildi. Sweeney'nin ayrıca metin yazarı olarak görev yapacağı aktarıldı.

Platformda aynı zamanda, "En İyi Animasyon Filmi" dalında aday gösterilen "Elio"nun yanı sıra aynı kategoride aday olan "Zootopia 2" ile kostüm tasarımı ve görsel efekt dallarında adaylık elde eden "Avatar: Ateş ve Kül"ün de Disney+'ta izlenebileceği kaydedildi.

Oscar Ödülleri adaylarının tam listesine Akademi'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA / Özlem Limon
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Fener maçından çıkan Şevket Çoruh sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi

Fener maçından çıkarken sorulan soruya tek kelimelik yanıt verdi
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti

"Arkasında enkaz bırakmak" deyiminin canlı örneği! Sonunda istifa etti
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım

2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Alarmları kurun! Bu akşam ortalık yanacak