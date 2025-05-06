9 Mayıs Zafer Günü Törenine Uluslararası Katılım

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Kızıl Meydan'da yapılacak 9 Mayıs Zafer Günü askeri geçit törenine Asya, Afrika, Amerika kıtalarından ülkelerin yanı sıra Avrupa'dan da lider seviyesinde katılım olacağını, 13 ülkenin de askeri birliklerinin geçitte yer alacağını bildirdi.

Uşakov, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 80'inci yıl dönümünde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in programına ilişkin detaylı bilgi verdi.

Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek programa pek çok yabancı misafirin davet edildiğini belirten Uşakov, Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine pek çok ülkeden lider düzeyinde katılım olacağını dile getirdi.

Uşakov, Azerbaycan, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Brezilya, Burkina Faso, Venezuela, Vietnam, Gine-Bissau, Mısır, Zimbabve, Çin, Kongo, Küba, Laos, Moğolistan, Myanmar, Filistin, Sırbistan, Slovakya, Ekvator Ginesi ve Etiyopya'nın devlet başkanlarının törene katılacağı bilgisini paylaştı.

ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy için davetiye gönderildiğini söyleyen Uşakov, büyükelçinin törene katılıp katılmayacağını bilmediğini söyledi. Uşakov, Kuzey Kore'yi temsilen Moskova'daki büyükelçinin törende yer alacağını bildirdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Rusya ve Belarus Birlik Devleti genel sekreterlerinin törene katılacağını belirten Uşakov, Hindistan, Nikaragua ve Güney Afrika'nın oldukça üst düzeyde törende temsil edileceğini dile getirdi.

Ülkede kayıtlı 150'den fazla diplomatik misyon temsilcisinin törene davet edildiği bilgisini veren Uşakov, 34 ülkenin de savunma bakanlıklarından temsilcilerin törene katılmasını beklediklerini aktardı. Uşakov, Kızıl Meydan'da 13 ülkeden gelen askeri birliklerin geçit töreninde yer alacağını kaydetti.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Uşakov, zaferin 80. yıl dönümünün kutlanmasının gerçekten büyük bir uluslararası etkinliğe dönüştüğünü belirterek, bunun "Rusya'nın dünyadaki nüfuzunun giderek arttığının bir göstergesi" olduğunu vurguladı. Uşakov, "Batılı ülkelerin birçoğunun Rusya'ya karşı hala düşmanca tutumu olmasına rağmen biz Rusya'daki platformlarda büyük ölçekli uluslararası etkinlikleri çok başarılı bir şekilde düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Cinping törenlerin "onur konuğu"

Rus lider Putin'in Kremlin Sarayı'nda 8 Mayıs akşamı liderler ve yabancı delegasyonların başkanlarının katılacağı akşam yemeği ve konser programının yer alacağı büyük bir resepsiyon vereceğini aktaran Uşakov, Moskova saatiyle 19.00'da başlayacak programa Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in katılacağını dile getirdi.

Cinping'in "onur konuğu" olduğunun altını çizen Uşakov, Çinli liderin 80. yıl dönümü için hazırlanan diğer kutlama etkinliklerine de katılacağını söyledi. Uşakov, ayrıca Putin'in de eylül ayı başında Çin'in Militarist Japonya'ya karşı zaferinin yıl dönümüne katılmak üzere Çin'e ziyarette bulunacağını açıkladı.

Putin ile Çin Devlet Başkanı Cinping'in, 8 Mayıs'ta yapacakları görüşmede Ukrayna krizi ve Rus-Amerikan ilişkilerinin gündeme geleceğini belirten Uşakov, görüşme sonrasında liderlerin kameralar karşısına çıkacağını ve ortak açıklama yapacağını kaydetti.

Uşakov, Zafer Günü kutlamaları sırasında Putin'in 15'ten fazla ikili görüşme ve çok sayıda anlık görüşme gerçekleştireceğini söyleyerek, 7 Mayıs'ta Putin'in, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile stratejik ortaklık ve iş birliği konusunda bir anlaşma imzalayacağını, Küba, Moğolistan ve Kongo devlet başkanlarıyla bir araya geleceğini bildirdi.

Uşakov, Rus lider Putin'in 9 Mayıs'ta Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Ukrayna'daki durumu görüşeceğini, ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceğini ifade etti.

Ayrıca 9 Mayıs'ta Putin'in Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Slovakya Başbakanı Robert Fico ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir görüşme planladığını dile getiren Uşakov, 10 Mayıs'ta Vietnam Komünist Partisi Genel Sekreteri To Lam, Laos, Zimbabve ve Filistin devlet başkanları dahil 6 ikili görüşme yapacağını sözlerine ekledi.