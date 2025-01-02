83 Yaşındaki Kadın Evinde Ölü Bulundu
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 83 yaşındaki Ayşe K., yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Komşularının endişesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 83 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Kevser Mahallesi'nde müstakil evde yalnız yaşayan Ayşe K'yi (83) komşuları göremeyince, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, çatıdan eve girerek kapıyı açtı.
Sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Ayşe K, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel