7 Yaşındaki Ömer Asım, Seyahatlerinin Maketlerini Sergiliyor

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Nevşehir'de yaşayan 7 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ömer Asım Öztürk, ailesiyle gezdiği turistik yerlerin maketlerini yaparak 'Gezdim, gördüm, yaptım' adlı sergi açtı. Öztürk, oluşturduğu maketleri ve fotoğrafları ile sergisine gelen ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Nevşehir'de yaşayan 7 yaşındaki Ömer Asım Öztürk, ailesiyle seyahat ettiği turistik merkezlerin maketlerini yaparak sergi açtı.

İlkokul öğrencisi Öztürk, kentte bir alışveriş merkezinde, "Gezdim, gördüm, yaptım" adlı sergi açtı.

Ailesiyle gezdiği farklı turizm destinasyonlarının plastik, karton ve metal malzemelerden yapılmış yap-bozlarını temin ederek, 14 maket yapan Öztürk, bu alanlarda çektirdiği fotoğraflarla bir araya getirerek ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Öztürk, gazetecilere, seyahat ederek yeni yerler keşfetmekten hoşlandığını, ziyaret ettiği yerleri başkalarıyla da paylaşmak istediğini belirtti.

Galata, Eyfel, Pisa kuleleri, Mevlana Türbesi gibi tarihi mekanların üç boyutlu maketlerini oluşturduğunu aktaran Öztürk, "Maket ve yapboz yapmayı çok seviyorum. Gezdikçe, yaptığım maketler çoğaldı. Sergimin ziyaret edilmesinden çok mutlu oluyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ - Güncel
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