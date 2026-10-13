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6 Şubat depremlerinde hasarlı yapıların yıkımı soruşturmasında 14 şüpheli tutuklandı

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6 Şubat 2023 depremlerinde hasar gören yapıların yıkımı soruşturmasında Malatya merkezli 7 ilde operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi; 3'ü savcılıkça, 8'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören yapıların yıkımına ilişkin soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Mart 2023-Ocak 2024 dönemindeki yıkımlara ilişkin yüklenici firmalar hakkında hazırlanan 4 ayrı soruşturma dosyası kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, suç gelirlerinin aklanması" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 26 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'ine ev hapsi verildi, 3'ü savcılıkça 8'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mart 2023-Ocak 2024 dönemindeki yıkımlara ilişkin yüklenici firmalar hakkında hazırlanan 4 ayrı soruşturma dosyası kapsamında Malatya merkezli 7 ilde 31 adrese gerçekleştirilen operasyonda 26 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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