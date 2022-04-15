5,5 dönüm ekili araziye yayılan zift, 7 günde temizlendi

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'de bir asfalt şantiyesinde petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu deponun duvarının yıkılmasıyla çevreye yayılan 1500 ton zift, 7 günde temizlendi. Zararın boyutunun TÜBİTAK raporu ile ortaya çıkacağını belirten Çevre, Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, "Yaklaşık 5,5 dönümlük bir ekili alanda sirayet ettiği görülmüştür" dedi.

Merkeze bağlı Hasanağa köyü mevkisinde 6 Nisan'da yol yapımında kullanılan petrol bazlı 'bitüm' malzemesinin bulunduğu 5 bin tonluk deponun duvarı yıkıldı. Yıkılan duvardan sızan 1500 ton yakıt, çevreye yayıldı. Şantiye çalışanları, dere yatağında ilerleyen ve 30 dekar alanda etkili olan ziftin yayılımını, topraktan yaptıkları setle durdurdu. Bölgede kepçelerle temizlik çalışması başlatılırken, firmanın da faaliyetleri durduruldu.

Öte yandan Öztürk, analiz için TÜBİTAK'a gönderilen malzemenin sonuçlarının henüz kendilerine ulaşmadığını kaydetti.