43 dereceye ulaşan sıcaklık tarım işçilerini bunalttı, vatandaşlar dışarı çıkmadı - Haberler

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43 dereceye ulaşan sıcaklık tarım işçilerini bunalttı, vatandaşlar dışarı çıkmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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43 dereceye ulaşan sıcaklık tarım işçilerini bunalttı, vatandaşlar dışarı çıkmadı

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da termometreler 43 dereceyi gösterdi. Tarlada çalışan işçiler sıcaktan bunalırken kent merkezide adeta boşalarak hayalet şehre döndü.

Meteorolojinin aşırı sıcaklık uyarısının ardından Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 37 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 43 dereceyi gösterdi.

Kentin en işlek caddelerinden olan Atatürk Caddesi'nde ve Atatürk Parkı'nda çok az sayıda insan dışarıda görüldü.

Dışarıya çıkan çok az sayıda vatandaş ise ağaçlarının gölgelerinde güneşten korundu.

Tarlada güneşin altında akşama kadar çalışmak zorunda olan tarım işçileri de sıcaktan adeta bunaldı.

Tarım işçisi Muhammed Taha, "Çok sıcak yanıyoruz. Kola içerek serinliyoruz" dedi.

Tarım işçisi Ahmet El Habib ise ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek, "Akşama kadar güneşin altında çalışıyoruz. Çok sıcak ama mecburuz" diye konuştu.

(Umutcan İşledici - Elif Ayşenur Bay /İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye Adana Güncel Haberler

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