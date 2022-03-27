4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu 'Öleceğimizi düşündük' dedi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen heyelanda yıkılan evden gelen çatlama seslerini fark etmesi sonucu komşusunun oğlu Yusuf Keskin (4) ile son anda kurtulan Sezgin Sönmez (36), yaşadığı korku dolu anları anlattı. Büyük korku yaşadıklarını belirten Sönmez, "Büyük toprak yığını üstümüze doğru gelirken öleceğimizi düşündük. Çok şükür hayatta kaldık. Sağ çıkabildik oradan" dedi.

İlçeye bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle yumuşayan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda, 3 bina ve 1 ahır yıkıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelan anında yıkılan evlerden birinde yanan soba nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. AFAD ekipleri de çevrede inceleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle 3 yapının risk oluşturduğunu belirleyen yetkililer, evlerde yaşayan vatandaşları tahliye etti. Heyelanda 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpek de öldü.

Öte yandan heyelan riskinin devam ettiği bildirilen bölgede, başlatılan kapsamlı teknik incelemeler de sürüyor.