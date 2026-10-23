4 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı

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Tekirdağ merkezli 4 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma yürüttü.

Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 146 milyon lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Tekirdağ, İstanbul, Kütahya ve Eskişehir'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, 16 cep telefonu, 9 sim kart, 1 hard disk, 2 laptop, 2 bilgisayar, 1 SD kart ve 4 flaş bellek ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 14 zanlı gözaltına alındı. Diğer illerde yakalanan şüpheliler de kente getirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA