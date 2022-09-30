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4. Dünya Göçebe Oyunları FPV dron ile görüntülendi

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4. Dünya Göçebe Oyunlarının düzenlendiği alanın dron ile görüntülenmesi Kökbörü oyunu Etkinliğe katılanlar ve ziyaretçiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çadırları ziyaret etmesi BURSA - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları,...

4. Dünya Göçebe Oyunlarının düzenlendiği alanın dron ile görüntülenmesi

Kökbörü oyunu

Etkinliğe katılanlar ve ziyaretçiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çadırları ziyaret etmesi BURSA - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları, Anadolu Ajansı tarafından FPV dron ile görüntülendi.

Kaynak: AA / Hüsame Battal - Güncel

Dünya Göçebe Oyunları Recep Tayyip Erdoğan Dünya Güncel Haberler

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