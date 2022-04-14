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4 çocuk çadırda sobadan sızan gazdan zehirlendi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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4 çocuk çadırda sobadan sızan gazdan zehirlendi

ESKİŞEHİR'de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

ESKİŞEHİR'de kaldıkları çadırda sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Sakintepe Mahallesi'nde çadırda kalan Suriyeli mevsimlik tarım işçilerin çocukları Fehed El S. (13), Mustafa A. (10), Ahmet A. (7) Salih A. (6) gece sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Rahatsızlanan çocuklar, çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından şehir hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çocukların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


4 çocuk çadırda sobadan sızan gazdan zehirlendi

4 çocuk çadırda sobadan sızan gazdan zehirlendi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suriyeli, Tarım, Güncel, Haberler

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