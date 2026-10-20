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33 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 86 şüpheli adliyeye sevk edildi

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33 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi, 86 şüpheli adliyeye sevk edildi
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Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheli adliyeye sevk edildi. 15 şüphelinin ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildiği ve SEGBİS ile ifade vereceği öğrenildi.

Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 86 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, ülke genelinde örgütlü olarak çevrim içi yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin faaliyetlerine imkan sağladıkları, üçüncü kişilerden banka hesabı ve GSM hattı temin ettikleri ve para nakline aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 86 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi.

Ayrıca 15 şüphelinin ise bulundukları illerde adliyeye sevk edildiği, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade vereceği öğrenildi.

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli Adana, Ağrı, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Van'da operasyon düzenlenmişti.

101 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, şüphelilerin banka hesaplarında 7,1 milyar liralık işlem hacmi belirlenmişti.

Kaynak: AA
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