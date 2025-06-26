30 Yıl 3 Ay 26 Gün Cezası Bulunan Hükümlü Kayseri'de Yakalandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de nakil aracından firar eden ve hakkında 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki E.G. yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, firarin izini sürerek operasyon düzenledi ve hükümlüyü yeniden cezaevine teslim etti.

Kayseri'de nakil aracından kaçan ve hakkında 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, nakil aracından firar eden E.G'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin

Altın yatırımcısını kara kara düşündürecek tahmin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dinamo Kievli futbolcudan Arda Turan'ın sözlerine olay cevap

Ukrayna bunu konuşuyor! Dinamo Kiev'den Arda Turan'a olay cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yolsuzluk operasyonu sinyali: Başka illerde de durum felaket

Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Başka illerde de durum felaket
Erdoğan, vücut diliyle üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü

Üstünlük kurmaya çalışan Macron'u tek hamlede boşa düşürdü
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz! Çantayla önlem aldı

Can Yaman ve sevgilisinden sınırları zorlayan poz
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.