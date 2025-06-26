30 Yıl 3 Ay 26 Gün Cezası Bulunan Hükümlü Kayseri'de Yakalandı
Kayseri'de nakil aracından firar eden ve hakkında 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 yaşındaki E.G. yakalandı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, firarin izini sürerek operasyon düzenledi ve hükümlüyü yeniden cezaevine teslim etti.
Kayseri'de nakil aracından kaçan ve hakkında 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, nakil aracından firar eden E.G'nin (17) yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 30 yıl 3 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel